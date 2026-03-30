Il 13enne che ha accoltellato la prof a scuola nella sua cameretta lavorava a un composto esplosivo

Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una docente durante una lite avvenuta a scuola. Durante le indagini è stato riscontrato che il ragazzo stava lavorando a casa su un

L'altro obiettivo del 13enne - oltre a quello di uccidere la sua prof - era quello di "realizzare un composto esplosivo", una sorta di bomba artigianale. Un fatto questo confermato a Fanpage.it da fonti investigative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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