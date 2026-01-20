Igor Volley | le azzurre tornano al Pala Igor per la sfida contro Perugia
La Igor Volley torna al Pala Igor per affrontare Perugia, dopo quattro trasferte consecutive. Le azzurre cercano di consolidare il proprio percorso in campionato e in Champions League, offrendo ai propri tifosi una partita importante in casa. La squadra si prepara con determinazione, puntando a ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico, in un momento cruciale della stagione.
La Igor Volley ritrova il calore del Pala Igor dopo quattro trasferte consecutive (due di campionato e altrettante di Champions League).La prima sfida casalinga del 2026 è in programma questa sera, martedì 20 gennaio, alle 20.30 (diretta Volleyball World Tv) e vedrà le azzurre andare in cerca di.🔗 Leggi su Novaratoday.it
