Il commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato delle atlete che hanno deciso di non partecipare alle convocazioni, spiegando la sua posizione in un'intervista alla Gazzetta. Ha confermato quali sono le giocatrici che hanno scelto di non accettare le chiamate e ha commentato la situazione senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La discussione riguarda esclusivamente le decisioni prese dalle atlete riguardo alle convocazioni.

Una parola sola. Julio Velasco non torna indietro sulle sue decisioni soprattutto su alcuni argomenti. Così nell'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta in cui ha parlato della prossima estate della Nazionale il c.t. azzurro ha confermato la decisione di lasciare fuori dalla Nazionale le atlete che lo scorso anno si chiamarono fuori dalle convocazioni per la stagione del Mondiale privilegiando il recupero fisico. Il tecnico argentino ha sempre ribadito il suo punto fermo riguardo alla Nazionale e cioè che non sia l'atleta a decidere quando può giocare in maglia azzurra. Ma chi sono le atlete che hanno risposto picche al c.t. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Velasco e le porte chiuse in Nazionale: chi sono le atlete che hanno detto no

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