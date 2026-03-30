I’Giglio torna alla vittoria

Nella partita tra CIP Ghizzani e Cavallini Pontedera, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 3-0. In campo, sono scesi Barnini, Basili, Cantini, Del Carlo C. e Del Carlo M., tra gli altri. La sfida si è conclusa con il risultato netto a favore del CIP Ghizzani, che torna così al successo dopo alcune gare senza vittoria.

CIP GHIZZANI 3 CAVALLINI PONTEDERA 0 "CIP - GHIZZANI": Barnini, Basili, Cantini, Del Carlo C., Del Carlo M., Magherini, Malatesti, Nicosia, Nuti, Sani, Tofanari, Zaraffi, Picchianti (L1), Anichini (L2). All. Pistolesi. "AMBRA CAVALLINI" PONTEDERA: Barberini, Brogioni, Chericoni, Donati A., Frangioni, Macelloni, Menzel, Migliorini, Rutinelli, Simoncini, Terreni, Turini, Casarosa (L1), Donati (L2). All. Tagliagambe. Arbitri: Pucci e Palatresi di Firenze. Parziali: 25-19; 25-14; 25-11. CASTELFIORENTINO – La Cip-Ghizzani torna alla vittoria confermando il 3-0 dell’andata contro Pontedera con una partita quasi a senso unico. La gara delle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I’Giglio torna alla vittoria Articoli correlati Virtus Matera torna alla vittoria in Serie B Interregionale: 80-67 alla Dinamo Brindisi, un passo verso la vetta.La Virtus Matera ha ritrovato il successo nel campionato di Serie B Interregionale, superando la Dinamo Basket Brindisi con un netto 80-67 al... Il Foggia torna alla vittoriaUna prodezza di Cornelius Staver decide Foggia-Trapani e regala ai rossoneri una vittoria che mancava da due mesi. Pallanuoto, la maledizione è finita: l’Ortigia domina il derby e torna alla vittoria Aggiornamenti e notizie su Giglio torna Discussioni sull' argomento Motori. Giglio da Corsa, tutti i premi della stagione. E Faggioli annuncia il ritorno in Colorando nel 2026; Una vela per il cuore 2026: il viaggio della prevenzione torna sulle piccole isole; Dal 30 marzo Cardioteam torna all’Isola d’Elba; Il 28 marzo anche a Firenze torna l'Earth hour. Giglio della Madonna (Lilium candidum) Coltivato da mia mamma da più di 3 anni, ogni estate torna a fiorire con la sua eleganza senza tempo Un fiore speciale che porta con sé ricordi e profumi di casa - facebook.com facebook