Il Foggia torna alla vittoria

Il Foggia ha ottenuto una vittoria dopo due mesi grazie a un gol di Cornelius Staver durante la partita contro il Trapani. La squadra rossonera è riuscita a conquistare i tre punti in una sfida che si è conclusa con un risultato a loro favore. La vittoria rappresenta un risultato positivo per il club dopo un periodo senza successi.

Una prodezza di Cornelius Staver decide Foggia-Trapani e regala ai rossoneri una vittoria che mancava da due mesi. I satanelli gestiscono il risultato senza soffrire troppo. Il Foggia non vinceva dal 18 gennaio! IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Foggia torna alla vittoria Articoli correlati Leggi anche: Via Barilari, il Foggia cambia ancora: panchina alla coppia Cangelosi-Bucaro. E torna anche Pavone Leggi anche: Alla Ubik di Foggia torna Gabriella Genisi con il nuovo romanzo ‘La Specchia del diavolo’ Sofia Goggia torna alla vittoria a Val d'Isere | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Aggiornamenti e notizie su Foggia torna Temi più discussi: Il Foggia Calcio torna a far punti, ma con tanti rimpianti. Lo 0-0 di Cava è agrodolce; Tre punti per tenere vive le speranze salvezza: allo 'Zac' sfida cruciale con il Trapani - FoggiaToday; Foggia Calcio, domani la prima di 6 finali: da Cava bisogna tornare a fare punti altrimenti è la fine; Torna a parlare Pazienza: Contro la Cavese dobbiamo lottare su ogni centimetro. Bevilacqua? L’errore a Benevento ci poteva stare. Provincia di Foggia, dopo il patto Decaro si torna a votare per il ConsiglioIndette le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. Le elezioni si svolgeranno il 19 aprile a Palazzo Dogana. La normativa vigente stabilisce che il Consiglio Provinciale, eletto c ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Foggia Calcio torna a far punti, ma con tanti rimpianti. Lo 0-0 di Cava è agrodolceIl Foggia Calcio torna a far punti, ma con tanti rimpianti. Lo 0-0 di Cava è agrodolce Nove settimane. Sessantatré giorni. Dieci partite. Tanto è durato ... foggiasport24.com +++FOGGIA TORNA A FAR GOL IN CAMPIONATO DOPO 470 MINUTI: LA SPLENDIDA GIRATA MANCINA (PESANTISSIMA) DI STAVER IN AVVIO DI RIPRESA VALE IL SUCCESSO PER 1-0 ALLO "ZACCHERIA" NELLO SCONTRO-SALVEZZA CONTRO IL - facebook.com facebook Provincia di Foggia, dopo il patto Decaro si torna a votare per il Consiglio x.com