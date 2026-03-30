Iene e lupi fotografati insieme nel deserto del Negev | l'etologia di una possibile alleanza tra grandi predatori

Nel deserto del Negev, una iena striata è stata immortalata mentre si trovava in compagnia di un branco di lupi. Questa situazione non rappresenta un episodio isolato, poiché in ambienti ostili alcune specie predatrici mostrano comportamenti di tolleranza e collaborazione. Le immagini documentano un possibile esempio di interazioni tra grandi predatori in condizioni di scarsità di risorse.

Nel deserto del Negev una iena striata è stata fotografata insieme a un branco di lupi. Non è la prima volta che succede: in ambienti difficili, le due specie possono tollerarsi e collaborare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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