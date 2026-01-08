Sirat il passaggio nel deserto cercando un possibile altrove
Nella tradizione islamica, «sirat» si riferisce al ponte che separa inferno e paradiso; ma il regista franco-spagnolo Oliver Laxe ha affermato di aver scelto il titolo del suo ultimo, folgorante . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Sir?t: L’Odissea ipnotica di Laxe tra deserto e rave
Leggi anche: Piero Pelù: «Nel nuovo film racconto il mio viaggio nel deserto. I Litfiba? "Rumore dentro" ci ha fatti incontrare»
Come finisce Sirât: la spiegazione del finale di un film che è un rito collettivo - Un rave nel deserto, una guerra improvvisa e un viaggio senza ritorno: Sirât è il film più ipnotico e controverso dell’anno. alfemminile.com
Sirat, guarda una clip del film di Oliver Laxe - Un padre e suo figlio cercano la figlia scomparsa tra i rave nel deserto marocchino, affrontando una realtà estrema e i propri limiti interiori. mymovies.it
Sirat, recensione: un film spietato ed egocentrico - Lo spagnolo Oliver Laxe per Sirat punta sull'effetto costante, rendendo tutto fin troppo ridondante. msn.com
La nuova programmazione di Circuito Cinema Venezia! Da "Sirat" a "Ultimo schiaffo" e "Song Sung Blue - Una melodia d'amore", ecco tutti i film in sala dall'8 al 14 gennaio! Potete trovare tutte le informazioni sui film in programmazione (orari, durata, dat - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.