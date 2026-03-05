Snam | 14 miliardi per gas e idrogeno il piano 2030

Il 5 marzo 2026, Snam ha annunciato i risultati finanziari del 2025, che hanno superato le previsioni degli analisti, e ha presentato un piano strategico fino al 2030 con un investimento di 14 miliardi di euro dedicati a gas e idrogeno.

Il 5 marzo 2026, Snam ha rivelato risultati per il 2025 che superano le aspettative degli analisti e ha lanciato un piano strategico ambizioso fino al 2030. Agostino Scornajenchi, amministratore delegato, ha confermato investimenti per 14 miliardi di euro destinati a rafforzare le infrastrutture energetiche italiane ed europee. Questa mossa non è solo una dichiarazione d'intenti ma un segnale concreto vive in Italia: la sicurezza dell'approvvigionamento energetico diventerà più solida, con impatti diretti sui costi industriali e sulla stabilità dei prezzi per le famiglie. Il titolo azionario reagisce positivamente, salendo del 1,67% nel paniere FTSE MIB, segnalando fiducia immediata del mercato verso questa strategia di crescita industriale.