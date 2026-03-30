Domenica scorsa, si è svolta una festa in occasione del 102° compleanno di Fulvio Emiliani. La celebrazione ha coinvolto amici e familiari, che hanno partecipato per condividere il momento di gioia. Fulvio, che ha lavorato come idraulico, fabbro e fotografo, ha ricevuto numerosi auguri durante l’evento. La giornata si è conclusa con un brindisi per il festeggiato.

La lunga e intensa vita di Fulvio è stata segnata da lavoro, inventiva e curiosità, che i familiari hanno voluto celebrare in un clima di partecipazione e affetto È stata una grande festa quella di domenica scorsa, un'occasione speciale per celebrare un traguardo non da poco: i 102 anni di Fulvio Emiliani. Il signore, classe 1924, nato a Traversara e oggi ospitato dalla Casa residenza anziani di Bagnacavallo, ha lavorato per circa mezzo secolo come idraulico e fabbro, mestieri appresi fin da giovane in bottega artigiana. Accanto al lavoro ha coltivato numerose passioni, distinguendosi per curiosità e capacità manuale. Fin da ragazzo ha... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Idraulico, fabbro e poi anche fotografo: una grande festa per i 102 anni senza sosta del signor Fulvio

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