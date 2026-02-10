Cilento grande festa a Castellabate per i 102 anni di Maria Sansivieri

Castellabate si anima per i 102 anni di Maria Sansivieri. La signora, ancora piena di energia, ha festeggiato con un sorriso contagioso e tanta passione. La sua giornata è stata una vera e propria celebrazione, con amici e familiari che l’hanno circondata per rendere speciale questo traguardo. Maria ha dimostrato che l’età è solo un numero, e che la gioia di vivere non si perde mai.

Energia da vendere, sorriso contagioso e una passione che non conosce età: oggi la signora Maria Sansivieri di Castellabate ha spento la bellezza di 102 candeline con lo spirito di una vera ragazzina. Ago, filo e cucito sono la sua palestra quotidiana. Insieme all'affetto della famiglia è la.

