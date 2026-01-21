La grande festa per i 104 anni di nonna Onelia a Vasto e in Australia sua sorella ne festeggia 102

A Vasto si celebra il 104° compleanno di Onelia Tracchia, vedova Giardino, riconosciuta per la sua tenacia e lucidità. Contestualmente, in Australia, sua sorella festeggia 102 anni, un traguardo che testimonia la forza e la longevità della famiglia. Due importanti ricorrenze che uniscono due continenti, sottolineando valori di resilienza e affetto duraturo.

Festa grande, a Vasto, per i 104 anni di Onelia Tracchia, vedova Giardino, esempio di forza, lucidità e amore per la vita.Circondata dall’affetto dei sei figli, di generi e nipoti, nonna Onelia rappresenta una testimonianza preziosa dei valori della famiglia e della dedizione. La sua quotidianità.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Festa grande a Sarno: nonna Luisa spegne 104 candelineA Sarno, la comunità si è riunita per celebrare un traguardo speciale: i 104 anni di nonna Luisa Crescenzo.

Stella Cilento in festa per i 102 anni di nonna AnnaA Stella Cilento si celebra il 102° compleanno di nonna Anna Cona, nata il 19 gennaio 1924 ad Acquavella.

