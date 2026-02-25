’Per chi crea’ dedicato agli under 35 Tra i vincitori tre progetti sarzanesi

Sono di Sarzana tre dei 1700 progetti vincitori del bando nazionale " Per chi crea " dedicato agli under 35 promosso dal ministero per la Cultura e gestito dalla Siae. Una bella notizia per i vincitori. Forse anche un buon segno per la città a pochi giorni dalla presentazione alla giuria ministeriale del dossier di candidatura a Capitale della Cultura. I riconoscimenti vanno al progetto musicale di Baracca & Burattini, l’etichetta discografica di Paolo Bedini, e a due progetti teatrali di Scarti, Centro di produzione teatrale della Liguria con sedi al centro culturale polifunzionale Dialma di La Spezia e al Teatro Impavidi di Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

