A Sciacca è stata avviata la prima rete di intelligenza artificiale nelle scuole della Sicilia. L'iniziativa coinvolge diverse istituzioni scolastiche dell'isola e rappresenta un progetto pionieristico nel settore dell'educazione digitale. La rete permette l'accesso a strumenti di IA all’interno delle classi, segnando un passo importante nell’introduzione della tecnologia nelle attività scolastiche.

Sotto la guida del dirigente Leonardo Mangiaracina, l’istituto saccense promuove “IA Sicilia” per governare il cambiamento tecnologico tra didattica e amministrazione, coinvolgendo i poli di Palermo e Catania L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle aule dell'isola grazie a un'iniziativa che vede Sciacca come protagonista assoluta. L’istituto d'istruzione secondaria superiore Tommaso Fazello ha infatti promosso la nascita di “IA Sicilia”, la prima rete regionale dedicata al coordinamento dell'intelligenza artificiale nel mondo della scuola. L'obiettivo dichiarato è quello di modernizzare gli istituti siciliani seguendo modelli operativi condivisi, superando la frammentarietà che spesso caratterizza l'innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Sciacca capofila dell’innovazione: il “Fazello” lancia la prima rete IA nelle scuole siciliane

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