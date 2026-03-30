IA per il Made in Italy | 10 i progetti selezionati dal bando vIvA

Sono stati scelti dieci progetti tra quelli presentati al bando “vIvA”, pubblicato a marzo 2025 dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale. Il finanziamento totale ammonta a 2,6 milioni di euro e l’iniziativa è sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale e da Google. I progetti puntano a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore del Made in Italy.

Co-supportato dal Fondo per la Repubblica Digitale e Google.org con 2.6 milioni di euro, il bando ha visto la selezione di 10 progetti mirati allo sviluppo di competenze digitali in ambito di Intelligenza Artificiale - con particolare riferimento ai settori del Made in Italy - a beneficio di persone in condizioni di vulnerabilità Sono 10 i progetti selezionati attraverso “vIvA”, il bando da 2.6 milioni pubblicato a marzo 2025 dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale, nato dalla condivisione degli obiettivi comuni di impatto sociale e sostenuto pariteticamente dal Fondo per la Repubblica Digitale e Google.org. Le iniziative... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - IA per il Made in Italy: 10 i progetti selezionati dal bando “vIvA” Articoli correlati La Bottega della Sceneggiatura 2026: selezionati i 10 progetti per il Laboratorio di Alta FormazioneSi chiude una nuova fase per La Bottega della Sceneggiatura, l’iniziativa dedicata ai giovani talenti interessati a costruire un percorso... Premio Mics Futuro Made in Italy: presentati a Napoli i progetti finalistiSi è svolto ieri a Napoli il Demo Day del Premio “MICS Futuro Made in Italy – Call 4 Circular Startup”, iniziativa nata per ridisegnare il Made in...