Premio Mics Futuro Made in Italy | presentati a Napoli i progetti finalisti

A Napoli si è svolto ieri il Demo Day del Premio “MICS Futuro Made in Italy – Call 4 Circular Startup”. Durante l’evento sono stati presentati i progetti finalisti, scelti tra le numerose candidature arrivate. L’iniziativa mira a promuovere innovazioni nel settore del Made in Italy attraverso soluzioni circolari e sostenibili. La manifestazione ha coinvolto startup e rappresentanti del settore.

Si è svolto ieri a Napoli il Demo Day del Premio “MICS Futuro Made in Italy – Call 4 Circular Startup”, iniziativa nata per ridisegnare il Made in Italy in ottica circolare. L’evento ha visto la partecipazione di startup, spinoff universitari e micro e piccole imprese innovative da tutta Italia, con l’obiettivo di premiare progetti capaci di combinare innovazione tecnologica e sostenibilità. La prima edizione del premio ha raccolto 264 candidature, selezionando 10 progetti vincitori, ognuno dei quali riceverà fino a 70.000 euro e l’accesso a un programma di bootcamp avanzato e percorsi di co-innovazione con il sistema industriale MICS. La dotazione complessiva del premio è di 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Premio MICS Futuro Made in Italy: al via la Call 4 Circular Startup UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Premio Mics: 1 milione di euro per le startup circolari del made in ItalySostenere l’innovazione che renda il Made in Italy più competitivo, circolare e sostenibile: è questo l’obiettivo del premio “Mics Futuro Made in...