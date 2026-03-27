La Bottega della Sceneggiatura 2026 | selezionati i 10 progetti per il Laboratorio di Alta Formazione

Sono stati scelti i dieci progetti che parteciperanno al Laboratorio di Alta Formazione de La Bottega della Sceneggiatura 2026. L’iniziativa si rivolge a giovani autori che desiderano sviluppare un percorso nel settore della scrittura seriale. La selezione segna la conclusione di una fase preliminare dell’iniziativa, finalizzata a individuare i progetti più promettenti tra i partecipanti.

Si chiude una nuova fase per La Bottega della Sceneggiatura, l’iniziativa dedicata ai giovani talenti interessati a costruire un percorso professionale nel mondo della scrittura seriale. Con la conclusione della seconda fase di selezione della quarta edizione, sono stati scelti i 10 progetti che accederanno al Laboratorio di Alta Formazione, cuore del programma di coaching, pratica e accompagnamento al lavoro promosso nell’ambito del Premio Solinas. Il progetto si conferma come uno degli spazi più interessanti per la crescita di nuove voci della sceneggiatura italiana, offrendo non solo formazione, ma un contatto diretto con professionisti e professioniste del settore. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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