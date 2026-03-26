I vigili del fuoco di Chieti hanno deciso di acquistare uova di Pasqua destinate ai bambini meno fortunati e di sostenere l'associazione SOS Autismo. L'iniziativa si ripete quest'anno, in occasione della Pasqua, dopo il successo ottenuto lo scorso anno. La collaborazione tra il comando provinciale e l'associazione continua a coinvolgere i vigili nella solidarietà per i bambini con bisogni speciali.

Il comando da anni porta avanti una lodevole iniziativa di solidarietà procurandosi, dietro donazioni, uova di Pasqua da associazioni di volontariato da portare in dono ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali abruzzesi della provincia di Chieti, nonché alle Caritas diocesane. Anche quest’anno parte delle uova, che vengono acquisite con il ricavato di una raccolta fondi tra il personale di servizio, sono state prese dall'associazione Sos Autismo, insieme per l’inclusione che si occupa di supportare le famiglie con figli nello spettro autistico. Questa scelta ha permesso di raddoppiare il valore del gesto: con un unico contributo i pompieri hanno sostenuto i progetti dell'associazione e, contemporaneamente, garantito un dolce regalo ai bambini meno fortunati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - I vigili del fuoco di Chieti acquistano uova di Pasqua per i bimbi meno fortunati e sostengono Sos Autismo

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