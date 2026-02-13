Giornata del Ricordo FdI presenta il nuovo volume di Fausto Biloslavo
Fausto Biloslavo presenta il suo nuovo volume a Modena in occasione della Giornata del Ricordo, un evento promosso da Fratelli d’Italia per mettere in luce le vicende dell’esodo giuliano-dalmata e le pagine spesso ignorate della nostra storia nazionale.
In occasione della Giornata del Ricordo, sabato 14 febbraio, a Modena, si terrà la presentazione del nuovo volume del giornalista e scrittore Fausto Biloslavo, dedicato alle tragedie dell’esodo giuliano-dalmata e alle pagine troppo a lungo rimosse della nostra storia nazionale. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 presso la Sala Ascom, in via Piave 125. L’incontro sarà introdotto dal senatore Michele Barcaiuolo, che aprirà i lavori sottolineando l’importanza del Giorno del Ricordo come dovere morale e civile verso le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.🔗 Leggi su Modenatoday.it
