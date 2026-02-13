Giornata del Ricordo FdI presenta il nuovo volume di Fausto Biloslavo

Fausto Biloslavo presenta il suo nuovo volume a Modena in occasione della Giornata del Ricordo, un evento promosso da Fratelli d’Italia per mettere in luce le vicende dell’esodo giuliano-dalmata e le pagine spesso ignorate della nostra storia nazionale.

In occasione della Giornata del Ricordo, sabato 14 febbraio, a Modena, si terrà la presentazione del nuovo volume del giornalista e scrittore Fausto Biloslavo, dedicato alle tragedie dell’esodo giuliano-dalmata e alle pagine troppo a lungo rimosse della nostra storia nazionale. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 presso la Sala Ascom, in via Piave 125. L’incontro sarà introdotto dal senatore Michele Barcaiuolo, che aprirà i lavori sottolineando l’importanza del Giorno del Ricordo come dovere morale e civile verso le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il 10 febbraio si avvicina e, come ogni anno, il silenzio si fa sentire.

Venerdì sera a Corso della Repubblica si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Fausto Biloslavo,

Ci vediamo domani alle 21:00 a Forlì con Fausto Biloslavo per la presentazione del suo nuovo libro “Le pagine strappate della Storia”. Insieme ricorderemo i nostri connazionali assassinati, infoibati dai comunisti titini. Ricordare è un dovere verso di loro - facebook.com facebook