I vetri tremavano Terremoto all’alba in Italia paura tra gli abitanti
All’alba, un terremoto ha scosso alcune zone del paese, facendo tremare i vetri e svegliando gli abitanti. La scossa si è verificata durante le prime ore del mattino, causando momentaneo spavento tra chi si trovava nelle case. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione. La Protezione Civile ha avviato le verifiche del caso.
All’alba, quando il silenzio è ancora compatto e le case sembrano sospese tra il sonno e il risveglio, qualcosa ha incrinato la quiete. Prima un tremolio lieve, poi quel suono sottile e inconfondibile dei vetri che vibrano. Un attimo appena, ma sufficiente a far spalancare gli occhi nel buio e a far scattare molti fuori dal letto. La paura, quella istintiva, è arrivata prima ancora della consapevolezza. E mentre le stanze tornavano immobili, restava addosso la sensazione di un movimento reale, tangibile, difficile da ignorare. Terremoto oggi: la scossa all’alba che sveglia i residenti. Il terremoto oggi si è manifestato in modo improvviso, cogliendo di sorpresa centinaia di persone. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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