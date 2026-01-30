un boato fortissimo scossa di terremoto in italia paura tra gli abitanti

Una scossa di magnitudo 2,5 ha scosso Trissino, vicino a Vicenza, in Veneto. La gente ha sentito un forte boato e molti sono usciti di corsa di casa. Per ora non ci sono segnalazioni di danni, ma la paura resta tra gli abitanti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,5 è stata registrata nella zona di Trissino, vicino a Vicenza, in Veneto, ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Numerose le segnalazioni sui social, dove alcuni cittadini hanno raccontato momenti di paura, pur senza conseguenze. Secondo i dati diffusi dall’ Ingv, l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto come epicentro un’area situata a circa un chilometro a est di Trissino, in provincia di Vicenza. La scossa di terremoto è avvenuta alle 5.40 del mattino di venerdì 30 gennaio, a una profondità di 9 chilometri, un fattore che può spiegare perché il movimento tellurico sia stato percepito distintamente in superficie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it

