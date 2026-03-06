Scossa di terremoto in Italia paura tra gli abitanti

Nella notte, una scossa di terremoto ha colpito l’area dei Castelli Romani, a sud di Roma, provocando paura tra gli abitanti. Diverse persone hanno avvertito la scossa e si sono radunate fuori dalle loro case, mentre le autorità hanno avviato verifiche sui danni e sulla sicurezza delle strutture. Nessun incidente grave è stato segnalato finora.

Una scossa di terremoto registrata nella notte ha destato l'attenzione di numerosi residenti nell'area dei Castelli Romani, a sud di Roma. Il movimento è stato percepito in più centri abitati e, secondo diverse segnalazioni, il tremore si sarebbe propagato fino ai Monti Lepini, arrivando anche nell'area di Artena. Nonostante il comprensibile allarme iniziale, al momento non risultano conseguenze su persone o edifici. L'evento, infatti, è stato classificato come di lieve intensità, pur essendo stato abbastanza netto da essere avvertito chiaramente soprattutto nelle zone più prossime all'area epicentrale. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la scossa ha raggiunto una magnitudo locale 2.