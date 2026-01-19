Cinque euro al giorno per parcheggiare sulla riviera nord anche la domenica e nei festivi | stabilite tariffe e fascia oraria

A partire dal 26 gennaio, la tariffa giornaliera per il parcheggio sulle strisce blu della riviera nord sarà di 5 euro, comprensiva di domeniche e giorni festivi. La nuova misura stabilisce le tariffe e le fasce orarie di accesso, offrendo un servizio regolamentato e trasparente per chi utilizza i parcheggi nella zona.

Dal 26 gennaio sarà di 5 euro la tariffa giornaliera, domenica e festivi inclusi, per parcheggiare l'auto sulle strisce blu della riviera nord. Lo stabilisce l'ordinanza con cui si è provveduto a modificare parzialmente l'ordinanza dirigenziale 1110 entrata in vigore il 4 dicembre che stabilisce.

