Cinque euro al giorno per parcheggiare sulla riviera nord anche la domenica e nei festivi | stabilite tariffe e fascia oraria
A partire dal 26 gennaio, la tariffa giornaliera per il parcheggio sulle strisce blu della riviera nord sarà di 5 euro, comprensiva di domeniche e giorni festivi. La nuova misura stabilisce le tariffe e le fasce orarie di accesso, offrendo un servizio regolamentato e trasparente per chi utilizza i parcheggi nella zona.
Dal 26 gennaio sarà di 5 euro la tariffa giornaliera, domenica e festivi inclusi, per parcheggiare l’auto sulle strisce blu della riviera nord. Lo stabilisce l’ordinanza con cui si è provveduto a modificare parzialmente l’ordinanza dirigenziale 1110 entrata in vigore il 4 dicembre che stabilisce.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: "Fino a 30 euro al giorno per lasciare l'auto in inverno sulla riviera nord": la denuncia di Giampietro (Pd)
Leggi anche: Finanzieri al lavoro di domenica o nei festivi, cancellata l’indennità
ADR, a Fiumicino parcheggiare costa 5 euro al giorno: con easy Parking il viaggio inizia con il risparmio - ADR: con easy Parking a Fiumicino la sosta parte da 5 euro al giorno: nel 2024 superate 5,7 milioni di soste e mantiene la crescita nel 2025 Risparmiare durante un viaggio è il desiderio di molti ed è ... affaritaliani.it
(VIDEO) - OPERAZIONE TABULA RASA NELL’HINTERLAND DI CETRARO: SEQUESTRATO INGENTE QUANTITATIVO DI COCAINA DEL VALORE DI OLTRE 1 MILIONE DI EURO. ARRESTATI CINQUE SOGGETTI I Finanzieri del Comando Provinciale di facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.