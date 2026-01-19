Cinque euro al giorno per parcheggiare sulla riviera nord anche la domenica e nei festivi | stabilite tariffe e fascia oraria

A partire dal 26 gennaio, la tariffa giornaliera per il parcheggio sulle strisce blu della riviera nord sarà di 5 euro, comprensiva di domeniche e giorni festivi. La nuova misura stabilisce le tariffe e le fasce orarie di accesso, offrendo un servizio regolamentato e trasparente per chi utilizza i parcheggi nella zona.

