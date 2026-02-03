Cinquant’anni fa Cruyff indossò la bandiera catalana come fascia di capitano | portò la Spagna nel dopo Franco

Cinquant’anni fa Johan Cruyff scese in campo al Camp Nou con la fascia catalana al braccio, diventando simbolo di una Spagna in transizione dopo Franco. Quel giorno, l’olandese portò con sé un messaggio forte, anche se nessuno sapeva ancora quanto quella scena avrebbe segnato il calcio e la storia. Da allora, sono passati mezzo secolo, ma il suo gesto resta impresso come un momento chiave per la cultura catalana e il mondo sportivo.

Cinquanta anni, tanti sono passati (1° febbraio 1976) da quando Johan Cruyff scese in campo al Camp Nou come capitano con la fascia decorata con la senyera la bandiera catalana. Un gesto che univa sport e identità culturale appena due mesi dopo la morte di Franco. Lo ricorda El Paìs ripercorrendo un pezzo di storia dello sport catalana e spagnola in un momento ancora dominato dal dopo Franco. "La sorpresa fu enorme quando si notò la senyera sul braccio di Cruyff. Non ci fu alcun avviso né tantomeno pubblicità da parte del Barça. Bisognava agire con grande cautela per evitare i controlli politici e della polizia, perché Franco era morto solo due mesi prima.

