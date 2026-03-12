La danza dei droni sulla Valle dei Templi Ciulla | Si poteva far prima meglio e senza gravare sulle casse comunali

Nella Valle dei Templi di Agrigento, il cielo si è riempito di droni che hanno sorvolato il tempio della Concordia, creando uno spettacolo visivo molto condiviso online. L’evento ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla manifestazione, mentre un rappresentante locale ha commentato che l’operazione avrebbe potuto essere realizzata in modo più efficiente, senza gravare sulle risorse comunali.

Il cielo di Agrigento si è illuminato con la "danza" dei droni sopra il tempio della Concordia, regalando un'immagine da cartolina che, in queste ore, sta vorticosamente girando sui social. Ma dietro lo stupore collettivo per quello che è stato uno degli eventi clou del Mandorlo in fiore, riaffiora una frattura politica mai del tutto sanata. A parlare con AgrigentoNotizie è Costantino Ciulla: l'ex assessore alla Cultura, a cui nel settembre del 2025 il sindaco Franco Micciché revocò - senza alcuna interlocuzione preventiva né con Ciulla, né con Fratelli d'Italia - le deleghe. L'ex esponente della Giunta non fa polemiche, non ne ha mai fatte a dire il vero, ma rivendica la paternità di quella visione tecnologica, proposta già nel 2024 e all'epoca, a suo dire, ignorata.