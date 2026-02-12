Valle dei Templi Unipa in campo | partono scavi e rilievi nel santuario di Zeus

Gli scavi e i rilievi sono iniziati nella Valle dei Templi, nel sito del santuario di Zeus Olympios. L’Università di Palermo ha dato il via alla nuova campagna di ricerche, che durerà diversi mesi. Gli archeologi stanno lavorando sul campo per portare alla luce nuove testimonianze e approfondire la conoscenza di questo importante sito antico.

È partita in questi giorni la nuova campagna di scavi e rilievi condotti dall'Università di Palermo nel santuario di Zeus Olympios. Il progetto, realizzato nell'ambito della convenzione tra Unipa e Parco, che ha la codirezione scientifica delle professoresse Chiara Portale e Monica De Cesare dell'Università di Palermo e della dottoressa Maria Serena Rizzo del Parco archeologico, vedrà il coinvolgimento attivo di quindici studenti della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici e del corso di Laurea magistrale in Archeologia, affiancati da tre dottorandi in Patrimonio culturale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Questa settimana sono iniziati i nuovi scavi al santuario di Zeus Olympios, vicino Agrigento.

Agrigento si prepara a un 2026 da record.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

