Dal 24 agosto al 3 ottobre si svolge il festival “I Suoni delle Dolomiti” nel Trentino, una rassegna che combina le montagne dolomitiche con esibizioni musicali in luoghi naturalistici. L’evento si svolge in diverse località di alta quota, attirando pubblico e artisti da varie regioni. La manifestazione si svolge in ambienti aperti e utilizza le caratteristiche paesaggistiche delle Dolomiti come scenario naturale per le performance.

Decine di artisti di fama mondiale contribuiranno a regalare (e a regalarsi) un’esperienza unica, dove oltre alla bellezza dei paesaggi e di tutto il territorio, si presta massima attenzione al rispetto dell’ambiente, all’accessibilità e all’inclusione. Alcuni concerti sono stati concepiti per essere fruibili anche da persone con disabilità motorie e uditive. Per queste ultime, per esempio, saranno dati in dotazione dei “Haptic vest”: appositi gilet che capaci di convertire i suoni in vibrazioni corporee, in modo che la loro partecipazione possa essere il più vissuta possibile. Lo stesso Brunello afferma: “I Suoni delle Dolomiti sono fedeli a un’idea molto semplice: la musica in montagna si ascolta e si vive in modo diverso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I Suoni delle Dolomiti: dove la natura è parte del concerto

Articoli correlati

Il Trentino si prepara ad accogliere "I suoni delle Dolomiti"Ilya Gringolts, Belles of the Rockies, Quinn Christopherson Trio, Gilles Apap, Baba Yaga, Ilumina Ensemble, Jakub Józef Orlinski, Il Pomo d'Oro,...

Suoni Controvento compie 10 anni: Sam Garrett in concerto a Castelluccio, un omaggio a musica, natura e rinascita umbra.Suoni Controvento Compie Dieci Anni: Sam Garrett in Concerto a Castelluccio di Norcia Il festival Suoni Controvento celebra il suo decimo...

Gran Finale 2025 de I Suoni delle Dolomiti | Passo San Pellegrino, Val di Fassa