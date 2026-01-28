Palazzo Ducale svela gli eventi 2026 | da Van Dyck alla grande letteratura da La storia in piazza a Cantautori pop e rap

Palazzo Ducale annuncia gli eventi del 2026. Tra mostre di Van Dyck e Rotella, si spazia anche tra musica, letteratura e incontri. Torna “La Storia in Piazza” e il “Festival di Limes”, ma ci saranno anche iniziative come “Un Palazzo di libri” e “Cantautori, Pop e Rap”. La città si prepara a un anno ricco di appuntamenti, con eventi per tutti i gusti.

Ci saranno le classiche kermesse come “La Storia in Piazza” e il “Festival di Limes", le novità come il ciclo “Un Palazzo di libri” e “Cantautori, Pop e Rap”, e poi spazio anche alle mostre con le opere di Van Dyck e Mimmo Rotella. Così Palazzo Ducale ha svelato il programma di attività culturali per il 2026, con 365 giorni di eventi, quasi tutti gratuiti. Non mancheranno mostre organizzate anche in collaborazione con prestigiose istituzioni nazionali, cicli di incontri di alto livello, festival, rassegne e molto altro. Qui il programma completo. Quest’anno, accanto ad appuntamenti già collaudati fanno il loro esordio due nuovi cicli di incontri.🔗 Leggi su Genovatoday.it

