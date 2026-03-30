Uno studio recente analizza come i quattro diversi cronotipi influenzino il sonno e lo stile di vita. Viene evidenziato che l’interferenza con le luci blu può alterare il ritmo sonno-veglia, con conseguenti effetti sulle funzioni fisiologiche della pelle. Inoltre, si registra un aumento dello stress ossidativo legato a queste modifiche. La ricerca si concentra su come i vari modelli di ritmo circadiano possano incidere sulla salute e sul benessere quotidiano.

Dormire bene si può Ma la buona notizia è che «Si può imparare a dormire bene, basta seguire alcune regole», dice la dottoressa Rigoni. «Andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora. Dormire in un ambiente fresco. Non fare la doccia calda prima di coricarsi, l'aumento della temperatura corporea interferisce sulla produzione di melatonina. Evitare l'attività fisica serale, perché tira fuori l'adrenalina, ma anche letture e immagini negative, in tv e sui device, o litigi per non eccitare l'aspetto emozionale. Mangiare leggero. Sì, a un bicchiere di latte serale che contiene sostanze calmanti e a musica soft prima di andare a dormire». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I quattro cronotipi che influenzano sonno e stile di vita

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