Una ricerca internazionale ha scoperto che i batteri presenti nell’intestino comunicano con il corpo attraverso segnali proteici, influenzando così il funzionamento del sistema immunitario. Lo studio ha evidenziato come questa interazione avvenga a livello molecolare, aprendo nuove strade per comprendere i meccanismi di regolazione immunitaria legati alla presenza di microbi nell’intestino.

Una recente ricerca internazionale ha rivelato un modo sorprendente con cui i batteri intestinali interagiscono con il corpo umano. Alcuni microbi presenti nel sistema digestivo sono in grado di inviare proteine direttamente nelle cellule umane, influenzando in maniera attiva il comportamento del sistema immunitario. Lo studio, condotto dall’Helmholtz Zentrum München con la collaborazione di Ludwig Maximilians University, Università di Aix-Marsiglia, Inserm e altri partner internazionali, ha messo in luce una forma di comunicazione fino ad oggi sconosciuta tra microbi e cellule ospiti. La scoperta potrebbe spiegare il ruolo del microbioma intestinale in patologie come il morbo di Crohn. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Batteri intestinali inviano segnali proteici che influenzano l’immunità

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