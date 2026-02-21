Aggredisce con un' ascia una mamma con il figlio nel passeggino | tso e denuncia per un 21enne

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un 21enne italiano per l' aggressione ai danni di una donna e della sua famiglia. In seguito, il giovane ha tentato di colpire nuovamente la donna che è stata aiutata dal marito, il quale, dopo aver bloccato il 21enne, lo ha disarmato evitando ulteriori e più gravi conseguenze. Nella circostanza, il bambino, seduto nel passeggino, è caduto a terra, senza procurarsi alcuna lesione. I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il giovane, che nel frattempo era ritornato nella propria abitazione, apparso in stato delirante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Massacrata sul letto di casa, il marito in fuga: omicidio a Monte Roberto, Sadjide era già stata aggredita con un'ascia ma aveva ritirato la denuncia. Il figlio: «Me l'aspettavo»

Paura in via Marittima: investito un bimbo nel passeggino mentre attraversa la strada con la mammaUn grave incidente si è verificato martedì sera in via Marittima a Frosinone, coinvolgendo un’auto e tre pedoni, tra cui un neonato in passeggino.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Minacciata di morte da un uomo che vive in una baracca: il caso diventa nazionale; Poggio di Roio (AQ), si scambiano per ladri: ragazzo rischia il giudizio; Carnevale di sorrisi e attenzione all’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato: una festa che mette i bambini al centro.

Sadjide, cronaca di una tragedia annunciata? Dai sospetti di tradimento all'aggressione con un'ascia. Marche insanguinate: 5 femminicidi in 2 anni«L'ultima volta l'ho vista qualche mese fa. Era sorridente e allegra. Le avevo chiesto di lui, era uscito di galera dopo averla aggredita con l'accetta. Lei mi aveva detto che adesso era in casa con ... corriereadriatico.it

Befana da brividi, blitz a casa della ex: la minaccia di morte armato di ascia, denunciatoANCONA Si è presentato a casa della ex non con la calza della Befana, ma con un’ascia. E quando il figlio di lei ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine, ha preso il suo cellulare e gliel’ha ... corriereadriatico.it

Adesso è UFFICIALE: il progetto #Superlega è TERMINATO (ma non ha vinto la #Uefa e cambierà il calcio europeo). Dopo #Juventus e Barcellona, anche il #RealMadrid ha lasciato la Superlega: è arrivato infatti il comunicato congiunto con l'Uefa. È - facebook.com facebook