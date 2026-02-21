Aggredisce con un' ascia una mamma con il figlio nel passeggino | tso e denuncia per un 21enne

Un giovane di 21 anni ha ferito una madre e il suo bambino con un'ascia a Perugia, causando loro gravi paura. La polizia ha arrestato l’uomo e ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio. La donna e il bimbo sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo i motivi dell’attacco. La vicenda ha scosso l’intera comunità locale.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un 21enne italiano per l' aggressione ai danni di una donna e della sua famiglia. In seguito, il giovane ha tentato di colpire nuovamente la donna che è stata aiutata dal marito, il quale, dopo aver bloccato il 21enne, lo ha disarmato evitando ulteriori e più gravi conseguenze. Nella circostanza, il bambino, seduto nel passeggino, è caduto a terra, senza procurarsi alcuna lesione. I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il giovane, che nel frattempo era ritornato nella propria abitazione, apparso in stato delirante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

