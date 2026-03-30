I Pugni in tasca | paura e delirio sugli Appennini piacentini Appuntamento al cinema

Gli Appennini piacentini sono stati teatro di un episodio inquietante che ha suscitato paura tra i residenti. Durante un evento pubblico, alcune persone si sono comportate in modo aggressivo, portando a tensioni e momenti di preoccupazione. La situazione ha portato alla decisione di convocare un appuntamento al cinema, dove si discuterà di quanto accaduto e delle misure da adottare.

Firenze, 30 marzo 2026 – Libero di distruggere. Disturbante e provocatorio, diabolico e spiacevole, anarchico e anticonformista: si è detto e scritto di tutto sullo sconvolgente debutto dell'allora ventiseienne Marco Bellocchio dietro la macchina da presa; a distanza di sessant'anni, "I Pugni in tasca" restano un grido strozzato, più impotente che liberatorio, più autodistruttivo che rivoluzionario, nonostante molti critici vi intravedono ancora oggi i primi vagiti del Sessantotto. Il film, inserito tra le cento pellicole da salvare del cinema italiano ma rifiutato all'epoca dal Festival di Venezia e dalla grande distribuzione, torna dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "I Pugni in tasca": paura e delirio sugli Appennini piacentini. Appuntamento al cinema Articoli correlati Leggi anche: Cinema, nel 60esimo anniversario “I pugni in tasca” torna al cinema I Pugni in Tasca: dopo Portobello, Marco Bellocchio ritorna al cinema con il suo capolavoro d’esordioDopo lo straordinario successo di critica e di pubblico della serie Portobello su HBO Max, sta tornando in sala il film d’esordio di Marco...