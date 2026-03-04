Cinema nel 60esimo anniversario I pugni in tasca torna al cinema

Nel 60esimo anniversario del suo debutto, il film “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio torna nelle sale cinematografiche dal 23 marzo in versione integrale. La pellicola, che ha segnato l’esordio del regista, sarà proiettata nuovamente per il pubblico. La riproposizione avviene a distanza di sei decenni dalla sua prima uscita.

Roma, 4 mar. (askanews) – Nel suo 60esimo anniversario, "I pugni in tasca", debutto di Marco Bellocchio, torna in versione integrale al cinema dal 23 marzo. Una nuova uscita che presenta il film nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Kavac Film, con il sostegno di Giorgio Armani. Un film che continua a scuotere lo spettatore con la stessa violenza e la stessa rabbia autodistruttiva di allora. Uscito nel 1965, ambientato in una provincia ferma e soffocante, racconta una famiglia come luogo di tensione, repressione e violenza non esplicita.

Revenant – Redivivo torna al cinema | Le date dell’evento speciale in Italia per il decimo anniversarioDopo l’annuncio del re-release negli Stati Uniti, 20th Century Studios e New Regency hanno ufficializzato che Revenant – Redivivo tornerà nelle sale...

The Revenant | Il capolavoro di Iñárritu con Leonardo DiCaprio torna al cinema per il decimo anniversario20th Century Studios ha annunciato il ritorno nelle sale cinematografiche di The Revenant – Redivivo.

