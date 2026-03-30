Lunedì 30 marzo si svolgono diverse partite tra amichevoli internazionali, incontri di Serie C e altri campionati minori. La Germania, già qualificata ai Mondiali, affronta il Ghana in un match amichevole, con l’obiettivo di affinare alcuni aspetti della squadra. Le partite si svolgono in vari paesi e coinvolgono squadre di diversi livelli, offrendo un quadro delle attività calcistiche in programma.

Già qualificata ai prossimi Mondiali, la Germania è attesa da un confronto amichevole con il Ghana utile ad oliare alcuni meccanismi soprattutto dalla cintola in giù. Reduci da cinque vittorie consecutive, gli uomini di Nagelsmann si presentano con i favori del pronostico dalla loro parte anche al match con la compagine africana. La Germania non dovrebbe avere particolari problemi a dare una spallata importante al match sin dal primo tempo. Si prevede un monologo degli uomini di Nagelsmann in una partita che si dovrebbe chiudere con almeno tre gol complessivi. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 30 marzo: amichevoli internazionali, Serie C e altri campionati

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