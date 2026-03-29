Domenica 29 marzo si svolgeranno numerose partite di amichevoli internazionali, insieme a incontri di Serie C e altri campionati minori. La giornata prevede un calendario vario, con diverse sfide tra squadre di varie categorie. La maggior parte delle gare si concentrerà nei campionati minori, mentre le amichevoli internazionali coinvolgeranno selezioni nazionali o club di livello diverso.

Sarà una domenica ricca di partite, ma soltanto nei campionati minori a partire dalla Serie C. In attesa degli spareggi finali di qualificazione ai Mondiali in programma martedì, oggi si giocano soltanto poche amichevoli tra le nazionali. Tra queste quella sulla carta più affascinante è la sfida tra la Colombia e la Francia, che liquidando in Brasile giovedì scorso ha confermato di esssere la principale candidata alla vittoria finale. Deschamps ruoterà molto, ma inserire gente del calibro di Kanté, Kalulu o Cherki non abbassa certo il livello. La Colombia ha mostrato qualche crepa contro la Croazia, ma resta pericolosissima davanti con la vena realizzativa di Luis Suarez. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di domenica 29 marzo: amichevoli internazionali, Serie C e altri campionati

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