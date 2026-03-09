Lunedì 9 marzo si giocano diverse partite di calcio tra cui incontri di Serie A, Liga, FA Cup e altri campionati minori. La giornata di Serie A si conclude con il match tra Lazio e Sassuolo, in programma come posticipo. Sono in programma anche incontri di altri campionati nazionali e internazionali, offrendo un'ampia panoramica di eventi calcistici in questa giornata.

La ventottesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Lazio e Sassuolo. In pochi avrebbero immaginato che a questo punto della stagione la squadra di Grosso si sarebbe ritrovata in classifica davanti a quella di Sarri, e di ben quattro punti. Tra le due ad avere qualche speranza di qualificazione europea sarebbe più il Sassuolo, se non fosse che l’obiettivo stagionale primario era quello della salvezza, già raggiunta a pieni voti. In attesa del ritorno della semifinale di Coppa Italia, la Lazio deve provare a risalire la classifica e in questa partita in cui entrambe dovrebbero andare in gol, una sconfitta appare improbabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 9 marzo: Serie A, Liga, FA Cup e altri campionati

