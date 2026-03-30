i progetti attivati per un futuro green

In un periodo caratterizzato da crisi globali e transizioni rapide, l’ente ha avviato diversi progetti per promuovere un futuro sostenibile. Le iniziative si concentrano sul rafforzamento delle infrastrutture critiche, con interventi che spaziano dalla gestione delle emergenze sanitarie a interventi di resilienza territoriale. Questi programmi evidenziano l’impegno a sostenere le necessità di un’economia più ecologica e sicura.

IN UN CONTESTO segnato da crisi globali e transizioni accelerate, Cesi rafforza il proprio ruolo a supporto delle infrastrutture critiche, dalla gestione della pandemia ai progetti su resilienza e territori. Le politiche Esg, l’attenzione alle persone e il potenziamento del business delle celle solari per lo spazio, con il lancio della Business Unit Cesi Space, aprono una nuova fase che unisce energia, spazio e visione futura. Cesi prova, misura e verifica: dalle celle solari in orbita ai parchi eolici offshore, fino ai data center che alimentano l’intelligenza artificiale, l’affidabilità si lega all’innovazione, guidando il futuro della transizione energetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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