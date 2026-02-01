Segrate si prepara a cambiare volto. Le autorità hanno annunciato nuovi progetti che puntano a tutelare le aree agricole e a promuovere iniziative “green”. L’obiettivo è ridurre il consumo di suolo e migliorare la sostenibilità ambientale, senza però rinunciare allo sviluppo. La città si muove per trovare un equilibrio tra crescita e rispetto della natura.

Tutela delle aree agricole, riduzione del consumo di suolo e attenzione alla sostenibilità ambientale. Sono solo alcuni dei principi alla base del Piano di governo del territorio di Segrate. Il documento che fissa le linee guida per la programmazione urbanistica del prossimo quinquennio è stato adottato durante l’ultimo consiglio comunale, con una votazione avvenuta alle 2 di notte. Il Pgt così licenziato, che sarà approvato in via definitiva dopo i 60 giorni di osservazioni e proposte d’integrazione, rappresenta una sorta di eredità, politica ma anche morale, lasciata in dote dall’attuale sindaco Paolo Micheli, in scadenza di mandato dopo quasi 11 anni al timone della città, e dalla sua Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come sarà la Segrate del futuro. Tutela delle aree agricole e progetti “green” avanti tutta

