Europa energetica | 7 progetti oltreconfine per un futuro green +15M€
L’Europa sta investendo oltre 15 milioni di euro in sette progetti energetici transfrontalieri, per rafforzare la collaborazione tra paesi e promuovere il green. Questi interventi mirano a sviluppare reti energetiche condivise e a ridurre le emissioni di carbonio. Le comunità energetiche tra diversi stati si uniscono per affrontare insieme le sfide della transizione ecologica. La strategia si concentra su progetti concreti, come impianti di produzione rinnovabile e sistemi di distribuzione condivisi.
Comunità energetiche transfrontaliere: l'Europa punta sulla collaborazione per la transizione ecologica. Sette progetti pilota sono stati selezionati dalla Commissione Europea per promuovere la creazione di comunità energetiche che superano i confini nazionali, un passo avanti verso un sistema energetico più sostenibile e partecipativo. L'iniziativa, con un investimento di 15.000 euro per ciascun progetto e il supporto tecnico di REScoop.eu, mira a rafforzare la produzione locale di energia, la proprietà dei cittadini e l'integrazione nel mercato europeo, con avvio ufficiale previsto per il 1° marzo 2026.
Come sarà la Segrate del futuro. Tutela delle aree agricole e progetti “green” avanti tuttaSegrate si prepara a cambiare volto.
Misericordia e Comune insieme verso l'autonomia energetica greenLa Misericordia di Vicopisano ha deciso di installare pannelli solari sulla sede principale e sul magazzino in via dei Molini, per ridurre i costi energetici.
Giornata del risparmio energetico: con i fondi di coesione oltre 22mila progetti monitorati e 7,3 miliardi di finanziamentiTra i progetti con la dotazione più rilevante il Fondo nazionale Reddito Energetico, che ha ricevuto 200 milioni di euro. La misura è finalizzata a sostenere l'installazione di impianti fotovoltaici
Bruxelles stanzia 650 milioni in progetti strategici per la sicurezza energeticaLa Commissione europea accelera sulla costruzione della nuova Unione dell'energia e mette sul tavolo quasi 650 milioni di euro per finanziare 14 progetti di infrastrutture energetiche transfrontaliere
1/2 La politica energetica dell'Italia si basa principalmente sull'importazione del gas. Risultato Le nostre imprese pagano i costi dell'energia più elevati in Europa. Bisogna fare come la Spagna e affidarsi alle rinnovabili per tagliare i costi energetici. x.com
POVERA EUROPA. Bce, in Italia le famiglie pagano l'elettricità il doppio dell'industria. Con Germania e Spagna rispetto a imprese ad alta intensità energetica Le famiglie dell'area dell'euro pagano circa il doppio per l'elettricità rispetto alle industrie ad alta inte