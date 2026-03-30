Un nuovo consorzio di produttori di vino si è formato a Cerignola, coinvolgendo le aziende che producono Nero di Troia e Rosso di Cerignola doc. L’obiettivo dichiarato è di tutelare e promuovere queste varietà di vino, considerate tra le più rappresentative della zona. La costituzione ufficiale del consorzio è stata annunciata nelle ultime settimane.

Vi partecipano aziende e associazioni profondamente radicate nel tessuto locale, tra cui la società cooperativa sociale Altereco, l’Industria Vinicola e Olearia Angarano Srl, l’Azienda Agricola Le Torri Srl e il produttore Cifaldi Mario. Insieme a loro figurano la commerciale Contrada Quarto di Mennuni Francesco & C. Sas, la Vinicola di Forlano Nunzio, il GAL Tavoliere Scarl, l’associazione Il Titolo e la società agricola Manduano Srl. Il sindaco Francesco Bonito ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola un passo concreto e condiviso mai tentato prima d’oggi, che testimonia la maturità e la visione dei produttori locali. L’Amministrazione comunale guarda con estremo favore a questo percorso, orientato a costruire un gruppo coeso capace di raggiungere obiettivi ambiziosi per il futuro dell’area. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - I produttori cerignolani del Nero di Troia si uniscono per rafforzare il rosso doc

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