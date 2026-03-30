In Italia, sono stati bloccati i primi siti per adulti, con multe che possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale delle aziende coinvolte. La misura è stata adottata per contrastare la diffusione di contenuti non adatti a minori. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di regolamentazione delle piattaforme online dedicate a contenuti per adulti.

La stretta sui contenuti per adulti online non è più una minaccia astratta. In Italia è diventata realtà concreta. Agcom ha disposto il blocco dei primi siti per mancato rispetto delle nuove regole sulla verifica dell’età, segnando un passaggio epocale nell’applicazione del decreto Caivano. I provvedimenti hanno colpito due piattaforme gestite dalla società italiana Onlab: giochipremium.com e hentai-ita.net. Chi prova ad accedere a questi siti si trova ora davanti a una pagina di stop. L’accesso è stato disabilitato tramite blocco Dns, una misura che resterà in vigore finché i gestori non si adegueranno alle prescrizioni imposte dall’Autorità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I primi siti per adulti bloccati in Italia: multe fino al 6% del fatturato globale

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