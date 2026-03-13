Falso artigianato | multe fino all’1% del fatturato

Il Senato ha approvato una legge che prevede multe fino all’1% del fatturato per chi falsifica l’attività artigianale. La nuova norma mira a contrastare le imprese che si spacciano per artigiani senza averne i requisiti. La decisione è stata presa con l’obiettivo di regolamentare il settore e proteggere le imprese genuine. La legge ora passa alla fase di applicazione concreta.

Il Senato ha dato il via libera definitiva a una norma che promette di rivoluzionare il mercato delle piccole imprese in Italia, con l’obiettivo preciso di scovare e sanzionare chi finge di essere artigiano senza esserlo. La legge, fortemente voluta dalla Cna, stabilisce sanzioni economiche pesanti inganna i consumatori vendendo prodotti contraffatti o usando titoli professionali in modo improprio. Nella città di Mantova si respira un clima di grande soddisfazione dopo questa approvazione, poiché le multe previste possono arrivare fino all’1% del fatturato dell’azienda colpevole, con una soglia minima fissa di 25.000 euro per ogni singola infrazione rilevata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso artigianato: multe fino all’1% del fatturato Articoli correlati TikTok sotto accusa della Ue, rischio multa fino al 6% del fatturato: nel mirino il design che crea dipendenzaLa Commissione Ue ha mosso un’accusa a TikTok: il design dell’app, tra scorrimento infinito, autoplay e notifiche push, avrebbe favorito dipendenza e... Leggi anche: Scatta il decreto sicurezza a Bologna, multe fino a 10mila euro agli attivisti del Pilastro dopo i tafferugli 20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master