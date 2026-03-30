i primi giorni della settimana santa

La Settimana Santa inizia con la Domenica delle palme, ricorrenza che commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla che lo acclamava come messia e figlio di Davide. Durante questa giornata, nelle chiese si distribuiscono rami di palma e si tengono processioni per ricordare quell’evento. La celebrazione rappresenta il primo momento delle funzioni religiose che culminano nella Pasqua.

La Settimana santa si apre con la Domenica delle palme, nella quale si celebra l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come messia e figlio di Davide. Nella liturgia cattolica viene letto il racconto della passione di Gesù secondo l'Evangelista corrispondente al ciclo liturgico che si sta vivendo. Questa ricorrenza non segna la fine della quaresima che, nella forma ordinaria del rito romano, si conclude il giovedì santo esattamente prima della messa vespertina. Il lunedì, martedì e mercoledì santo la Chiesa contempla in particolare il tradimento di Giuda per trenta denari. La prima lettura della messa presenta i primi tre canti del Servo del Signore che si trovano nel libro del profeta Isaia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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