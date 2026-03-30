Su Netflix è disponibile il live-action del manga giapponese “I peccati di Kujo”, una produzione molto attesa questa primavera. La serie ha generato interesse tra gli spettatori e i fan della storia originale, che hanno seguito con attenzione le anticipazioni e i trailer rilasciati prima del lancio. La produzione si ispira alla versione cartacea, adattando alcuni elementi alla serie televisiva.

Per molti è una delle novità più attese della primavera di Netflix, una serie destinata a far discutere. "I peccati di Kujo" è un crime drama giapponese intenso e fuori dagli schemi, che porta sul piccolo schermo una storia cupa, carica di tensione morale e personaggi tutt’altro che lineari. Tratta dall’omonimo manga, la serie mette al centro un avvocato controverso, che deve difendere anche chi sembra indifendibile. Il protagonista è Taiza Kujo, un avvocato che ha costruito la sua carriera accettando i casi più scomodi: criminali, membri della yakuza e persone con un passato oscuro. Il suo approccio è semplice quanto spiazzante: non giudica i clienti, ma li difende. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - I peccati di Kujo: su Netflix il live-action del popolare manga giapponese, cosa aspettarsi

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