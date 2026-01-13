10 dance il live action di netflix sui balli latino americani spinge la ristampa del manga e un sequel

L’adattamento live-action di 10DANCE su Netflix ha riscosso un notevole interesse, portando alla ristampa del manga originale e alla creazione di un sequel. Il successo della serie ha evidenziato l’interesse crescente per i balli latino-americani, consolidando il titolo come un punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento.

L'adattamento live-action di 10DANCE ha ribaltato ogni previsione, trasformando un manga di nicchia in un titolo di successo internazionale, tra boom di visualizzazioni, copie introvabili e ristampe lampo. Il live-action 10DANCE, uscito su Netflix il 18 dicembre 2025, è diventato un fenomeno mondiale. Il successo ha riportato alla ribalta il manga di Sato Inoue, ora destinato a nuove ristampe dopo continui sold-out e una risposta inattesa dal pubblico globale. Un successo inatteso per 10DANCE Uscito il 18 dicembre 2025, il film live-action 10DANCE, tratto dal manga di Sato Inoue pubblicato nel 2011, ha conquistato Netflix con una rapidità che ha stupito persino gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

