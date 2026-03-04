Giornata mondiale del rene | a Chieti debutta la Fintred odv

Il 12 marzo si celebra la giornata mondiale del rene e a Chieti si terrà un evento di sensibilizzazione promosso dalla Fintred odv. L’appuntamento si svolgerà al centro commerciale Megalò, con apertura dalle 10 alle 18, e sarà dedicato a informare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della cura dei problemi renali. La manifestazione rappresenta il debutto della nuova associazione nel territorio.

Il prossimo 12 marzo, in vista del World kidney day, ossia la giornata mondiale del rene, si terrà una giornata di sensibilizzazione al centro commerciale Megalò, dalle ore 10 alle 18. L’evento internazionale celebra il suo 20esimo anno. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del comune di Chieti, in collaborazione con il Centro trapianti regionale dell’Aquila e con il Centro servizi per il volontariato di Chieti. Ha contribuito anche la farmacia Brunori di Chieti, che ha donato contenitori destinati alle attività di prevenzione, come previsto dal titolo dell’evento. Sponsor dell’evento: Anief Abruzzo e Marche, Alfa Secur, Gramenzi Motors, Cartoleria Volere volare, Pasta all’uovo La sfogia d’oro, Temafer color, La casa della porchetta, Stanhome e Masciulli parrucchiere Sambuceto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Giornata mondiale del rene: a marzo tre giorni di controlli gratuiti nel novareseI medici e gli infermieri dell'ospedale di Borgomanero saranno presenti, con la Croce rossa, a Oleggio, Arona e Borgomanero.

Piastrina trovata a Chieti, rintracciati gli eredi del soldato della Prima guerra mondialeÈ stato rintracciato il nipote di Michele Celenza, il militare a cui è appartenuta la piastrina rinvenuta a Chieti, in zona Santa Maria, da un...

Giornata mondiale del rene 2026: screening gratuiti a Varese e Tradate con ASST Sette LaghiGiovedì 12 marzo controlli gratuiti al Centro Commerciale Le Corti e a Villa Truffini, oltre a un incontro al Liceo Ferraris. L’iniziativa delle Nefrologie di Varese e Tradate punta su prevenzione, di ... varesenoi.it

Giornata Mondiale del Rene, porte aperte in Nefrologia all'Ospedale Carle di CuneoIl 12 marzo visite gratuite, esami delle urine e misurazione della pressione per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie renali ... targatocn.it

Domani mercoledì 4 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità, ai microfoni di Giulia Morcavallo nella trasmissione Just Today, sarà ospite il Prof. Nicola Di Lorenzo, una delle massime autorità internazionali della Chirurgia Bariatrica e Metaboli facebook

Il 4 marzo è la giornata mondiale dell'obesità: discrepanze tra Nord e Sud - News x.com