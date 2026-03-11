‘Terapia di coppia’ a Ferrara arriva lo spettacolo comico dei Panpers
Venerdì sera alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara, sarà in scena lo spettacolo comico ‘Terapia di coppia’ interpretato dai Panpers. La serata prevede la partecipazione di questi artisti, che portano sul palco la loro versione dello spettacolo. L’evento si svolge nella città di Ferrara e coinvolge il pubblico presente nel teatro.
Nella serata del 20 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo 'Terapia di coppia' di e con i Panpers. Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. La più piccola questione può esplodere in un caso di stato.
