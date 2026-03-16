I PanPers portano in scena nei teatri italiani “Terapia di coppia”. Lo spettacolo affronta le dinamiche di una coppia in crisi e si propone come una commedia che combina humor e momenti di riflessione. La compagnia teatrale ha deciso di rappresentare questa piece dopo aver lavorato insieme per molti anni, affrontando anche alcuni screzi durante il percorso.

MILANO – I PanPers sono in scena nei teatri italiani con “Terapia di coppia”. Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. La più piccola questione può esplodere in un caso di stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche ai PanPers, che, dopo anni a condividere gioie, dolori, amicizie, nemicizie, stanze di hotel e parcheggi dell’autogrill, dentifrici, spazzolini, splendide donne, saldi delle fatture delle suddette, sogni, speranze e persino il profilo Instagram, hanno forse bisogno di un aiuto per salvare questa coppia decennale prima che si sgretoli. Serve il consulto di qualcuno esperto che sappia ascoltare e che sia in grado di analizzare gli aspetti che rendono unico ogni essere umano in modo che possano convivere in armonia con quelli di un altro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - PanPers in scena nei teatri con “Terapia di coppia”

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Terapia di Coppia

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