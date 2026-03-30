Negli ultimi giorni si sono diffusi segnali riguardanti un nuovo tipo di autovelox chiamato

Sta destando una certa preoccupazione tra gli automobilisti un nuovo strumento impiegato per il controllo della velocità in strada. Si chiama Velolaser ed è praticamente impossibile da vedere, tanto che quando ci si accorge della sua presenza, il dispositivo ha già fatto il suo lavoro, registrando la velocità del veicolo. Questa è la strategia di tolleranza zero adottata dalle autorità spagnole, e tutto fa pensare che prima o poi questi Velolaser arriveranno anche da noi. In Francia, ad esempio, c'è già chi mette in guardia. Il Velolaser è un dispositivo di ultimissima generazione, non più grande di una scatola da scarpe, e non è facile individuarlo, perché si presta bene ad essere occultato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I nuovi autovelox invisibili preoccupano gli automobilisti: cosa sono i "Velolaser" e perché sono così insidiosi

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