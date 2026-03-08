Autovelox perché a Napoli sono stati sospesi i controlli Cosa succede ora in tutta Italia?

A Napoli, i controlli con autovelox non omologati sono stati sospesi dal prefetto Michele Di Bari, in linea con la decisione della Cassazione. La misura riguarda i dispositivi utilizzati per il controllo della velocità, che non rispettano le normative di omologazione. La sospensione si applica ora anche in altre parti d’Italia, provocando un rallentamento dei controlli automatici sulle strade.

Roma, 8 marzo 2026 - Autovelox non omologati: il prefetto di Napoli Michele di Bari (ultimo caso) sposa la linea della Cassazione e congela i dispositivi per il controllo della velocità. Il nodo: la mancata omologazione. Mentre è legata alla pubblicazione del nuovo decreto prefettizio la decisione del collega di Torino di ‘spegnere’ un dispositivo. Pasticcio autovelox: Napoli sospende quelli fissi. Ma il caso di Napoli è destinato a fare scuola? Dai primi di marzo tra città e provincia sono stati sospesi i decreti che autorizzavano i controlli di 67 strumenti fissi. Michele di Bari nel suo provvedimento mette in fila con chiarezza problemi e obiettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Autovelox a Napoli, in città e provincia sospesi i controlli automatici della velocitàArriva lo stop agli autovelox tra Napoli e provincia, sotto disposizione della prefettura.

