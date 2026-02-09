Le ferite invisibili sono spesso il vero problema nelle coppie. Molte volte, si pensa che i problemi siano solo quelli evidenti, ma in realtà sono le ferite nascoste a minare il rapporto senza che se ne renda conto. Commenti ripetuti nel tempo o toni di voce costanti sono segnali che qualcosa non va. Questi piccoli segnali si accumulano e distruggono lentamente, anche se nessuno si rende conto di cosa sta succedendo.

Osservare la ripetizione di schemi simili nel tempo, come commenti ricorrenti o toni di voce specifici, aiuta a identificare queste ferite. Nelle relazioni affettive di coppia, spesso il vero pericolo non è rappresentato da grandi litigi o eventi traumatici, ma da ciò che la psicologia definisce micro ferite emotive: piccoli episodi apparentemente innocui che, sommati nel tempo, erodono lentamente l’autostima e il senso di valore personale. Nonostante la loro natura sottile, queste ferite invisibili influiscono profondamente sulla percezione di sé e sull’equilibrio emotivo, soprattutto nelle donne, che tendono spesso a minimizzarle per preservare l’armonia della relazione. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Le ferite invisibili che distruggono una relazione senza accorgersene: quali sono e perché fanno così male

